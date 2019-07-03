الشاباك يعتقل فلسطينيا بادعاء أنه خبير متفجرات ينتمي لحماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، الأربعاء، إنه اعتقل فلسطينيا بادعاء أن خبير متفجرات ينتمي إلى حركة حماس في قطاع غزة ودخل إلى إسرائيل مستغلا "تصريح إنساني".
وأضاف الشاباك في بيان عممه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن الذراع العسكري لحماس درّب "الخبير" لمدة سنة، من أجل أن يقيم مختبر متفجرات في الضفة الغربية، كي تستخدم في تنفيذ عمليات في إسرائيل.
وحسب الشاباك، فإن "خبير المتفجرات" يدعى فادي أبو السبح (35 عاما)، من سكان مخيم النصيرات في قطاع غزة، وقد اعتقله الشاباك في مدينة الطيبة، في أيار/مايو الماضي.
وادعى الشاباك أن الذراع العسكري لحماس جنّد أبو السبح في تموز/يوليو العام الماضي من أجل إقامة المختبر وصنع عبوات ناسفة، وأنه تلقى تدريبا عسكريا مكثفا، وتلقى إرشادات حول التعامل مع محققي الشاباك ونفي معرفته بأشخاص من حماس.
وادعى الشاباك أيضا أنه أحبط في الشهور الأخيرة محاولات حماس بتشكيل خلايا في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات. حسب الشاباك، فإنه تم كشف هذا النشاط في أعقاب سلسلة اعتقالات في الضفة.
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