الناصرة: إصابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في جريمة إطلاق نار عند دوار "بيغ فاشن" في الناصرة اليوم، الأربعاء.

وقال شهود عيان إن المصاب من إحدى القرى العربية قرب الناصرة تعرض لإطلاق نار في منطقة الكراجات قرب دوار "البيج فاشن" ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

هذا، وتسود مدينة الناصرة والبلدات العربية أجواء من الاستياء والقلق في أعقاب استشراء العنف وجرائم القتل.