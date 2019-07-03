ديمبلي يرفض عروضا للرحيل عن برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، حسم مصيره مع فريقه برشلونة الإسباني، بعد تردد شائعات حول إمكانية رحيله في الصيف.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديمبلي رفض كل العروض المقدمة لشرائه هذا الصيف، في الوقت الذي لا تنوي إدارة البارسا أيضا التفريط في خدماته.

وأضافت الصحيفة أن ناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني يرغبان في ضم المهاجم الفرنسي الشاب، بينما يتمسك ديمبلي بالبقاء مع البارسا لموسم آخر.

وتابعت أن ديمبلي يتواجد في مصر لمساندة المدافع المغربي مهدي بنعطية والثنائي الجزائري ياسين براهيمي وإسماعيل بن ناصر، والغيني سيمون فاليت، والذين يشاركون مع منتخباتهم في أمم أفريقيا، حيث يعملون جميعا مع وكيل أعمال واحد.

وانضم ديمبلي لصفوف البارسا قبل عامين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول، وضربته عدة إصابات مع الفريق الكاتالوني.