ماذا قال ميسي بعد الخروج من كوبا أميركا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنّ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هجوما على الحكم الإكوادوري، رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل والتي انتهت بفوز الأخير وتأهله إلى نهائي كوبا أميركا.

وذكر ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports": "لقد لجأ الحكام كثيرا لتقنية الفار في هذه البطولة، لكن ما حدث في مباراة الأرجنتين والبرازيل كان بمثابة هراء".

وواصل "لم يلجأ الحكم للفار، وكنا نستحق ركلتي جزاء، إحداهما قبل الهدف الثاني للبرازيل مباشرةً، في وجود دفعة واضحة ضد أوتاميندي".

وأضاف أيقونة برشلونة "أتمنى أن يكون هناك موقف قوي من كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم) ضد هؤلاء الحكام، الذين يتسببون في عدم توازن الملعب عن طريق الانحياز لفريق.. لكن أعتقد أنه لا طائل مما أقوله، لأن البرازيل تتحكم في شؤون هذا الاتحاد، فالأمر معقد".

وتابع "الحكام يحتسبون العديد من المخالفات الغبية في هذه البطولة، لكن اليوم لم يتم استشارة حكم الفيديو المساعد ولو مرة واحدة".

وأضاف "الحقيقة هي أننا نشعر بالغضب لأننا لعبنا جيدا جدا، بذلنا جهدا كبيرا ونشعر بالحزن لانتهاء المباراة بهذا الشكل".

Advertisements

وقال ميسي إن الحكم لم يظهر أي احترام للأرجنتين.

وتابع "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألحظ ذلك في أي وقت".

وأكد ميسي أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانغو.

وأردف "لا أعتبر الحكم عذرا أو مبررا للخسارة، هذا تحليل لما حدث في المباراة.. لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، ولا يمكننا أن نلوم أنفسنا، فالحظ لم يحالفنا".

واستطرد قائد منتخب الأرجنتين "ما يغضبني أننا بذلنا مجهودا كبيرا ضد البرازيل، فهو منتخب يضم عدة لاعبين مميزين، ويخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.. لكن يجب أن يحظى لاعبو الأرجنتين بالاحترام لأنهم أدوا عملا رائعا، وقاموا بعدة تضحيات، وأثبتوا ولاءهم وحبهم للمنتخب، إنها بداية رائعة من أجل المستقبل".

وخسر منتخب الأرجنتين ضد نظيره البرازيلي بهدفين، سجلهما غابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو، لينتظر راقصو السامبا الفائز من تشيلي وبيرو لمواجهته في النهائي.