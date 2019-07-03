السجن المؤبد لشاب عربي أدين بقتل أمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في حيفا قبل ظهر اليوم، الأربعاء، السجن المؤبد على شاب عربي من إحدى قرى الجليل، شمالي البلاد، بعد إدانته بقتل والدته في جريمة إطلاق نار حيث أطلق 6 رصاصات عليها من مسافة قريبة، على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". وكانت الوالدة تبلغ من العمر 46 عاما.

وألزمت المحكمة المُدان بدفع تعويض قدره 250 ألف شيكل لشقيقه الذي كان بعمر 11 عاما عندما قُتلت والدته لما تسبب له شقيقه من أضرار نفسية بعد الجريمة وفقدان الأم.

يذكر أن جريمة قتل الوالدة اقتُرفت في العام 2016.