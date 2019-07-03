نيكي ميناج تثير الجدل في السعودية

وستشارك ميناج، التي تبلغ من العمر 36 عاما، في مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى، المقام في جدة، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن مشاركة نيكي ميناج في المهرجان المقام في جدة، عبر الحساب الرسمي لـ "موسم جدة" على موقع "تويتر" للتغريدات.



وتفاوتت التعليقات على حضور نيكي ميناج إلى السعودية للمرة الأولى، ما بين التأييد من جانب معجبيها في الشرق الأوسط، والسخرية بسبب جرأة أغانيها المصورة، وارتدائها لملابس فاضحة، سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحظى نيكي ميناج بـ 103 ملايين معجب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بينما تعتبر "أناكوندا" من أشهر أغنياتها، والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" قبل 4 سنوات.

وسبق لنيكي ميناج أن أحيت حفلات غنائية في إمارة دبي الخليجية، في عامي 2012 و2016 في ديسمبر/ كانون الأول 2012، كما أنها قضت إجازة سرية بها في العام الماضي 2018.