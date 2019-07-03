أصبح اسم مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، اليوم الثلاثاء، من أكثر المواضيع رواجا على "تويتر" السعودية، وذلك بعد الإعلان رسميا عن حضورها إلى المملكة.
وجاء الإعلان عن مشاركة نيكي ميناج في المهرجان المقام في جدة، عبر الحساب الرسمي لـ "موسم جدة" على موقع "تويتر" للتغريدات.
وتفاوتت التعليقات على حضور نيكي ميناج إلى السعودية للمرة الأولى، ما بين التأييد من جانب معجبيها في الشرق الأوسط، والسخرية بسبب جرأة أغانيها المصورة، وارتدائها لملابس فاضحة، سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحظى نيكي ميناج بـ 103 ملايين معجب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بينما تعتبر "أناكوندا" من أشهر أغنياتها، والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" قبل 4 سنوات.
وسبق لنيكي ميناج أن أحيت حفلات غنائية في إمارة دبي الخليجية، في عامي 2012 و2016 في ديسمبر/ كانون الأول 2012، كما أنها قضت إجازة سرية بها في العام الماضي 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكي ميناج تثير الجدل في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.