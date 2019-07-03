بالفيديو .. ارتفاع درجات الحرارة يحرق عجلة امنية في البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باحتراق عجلة تابعة الى شرطة البصرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن خزان وقود عجلة تابعة لقيادة شرطة البصرة احترق اليوم، اثناء مرور العجلة قرب سكة الحديد بين قضائي الزبير وسفوان في محافظة البصرة، ما ادى الى احتراق العجلة بالكامل. ورجح المصدر، سبب الاحتراق الى ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت الخمسين درجة مئوية في المدينة.
وتنشر الخليج 365، مقطع فيديو يظهر عملية اطفاء العجلة من قبل فرق الدفاع المدني بعد احتراقها.
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