كشف النائب محمود الكعبي، الاربعاء، ان حجم الديون العراقية تبلغ اكثر من 133 مليار دولار، مبينا ان العراق يسدد 10.8 ترليون دينار.
واضاف الكعبي "اننا طلبنا من دائرة الدين العام بوزارة المالية الية سداد هذه الديون وجدولتها والفوائد المترتبة عليها وحجم الدين الداخلي والخارجي الا ان الدائرة تمتنع عن ذلك"، مبينا انه "سيتم مفاتحة وزارة المالية بشان ذلك ونتظر الرد على كافة تساولاتنا".
واشار الكعبي الى ان "هناك شبهات تستدعينا الى التحقيق بالموضوع"، مؤكدا انه "سنطلع الشعب على جميع النتائج سواء كانت سلبا او ايجابا".
يذكر ان مديونية العراق بلغت إلى ما يقارب 120 مليار دولار في عام 2003، قبل أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدين فقط دون أي فوائد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وفي عام 2014، تعرض العراق إلى أزمة مالية مع خروج ثلث مساحته عن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، مما جعله يلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، لسد العجز في موازنته المالية وتغطية تكاليف الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: حجم الديون العراقية تبلغ اكثر من 133 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.