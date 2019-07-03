نائب: حجم الديون العراقية تبلغ اكثر من 133 مليار دولار

وقال الكعبي في حديث لـ الخليج 365 ان "تقرير اللجنة المالية البرلمانية بينت ان حجم الديون المترتبة بذمة العراق بلغت 133 مليار و700 مليون دولار"، مبينا ان "اعداد الموازنة بينت بان العراق يسدد 10.8 ترليون دينار جراء الديون وبفائدة تبلغ 4.5 ترليون دينار جراء هذه الديون".واضاف الكعبي "اننا طلبنا من دائرة الدين العام بوزارة المالية الية سداد هذه الديون وجدولتها والفوائد المترتبة عليها وحجم الدين الداخلي والخارجي الا ان الدائرة تمتنع عن ذلك"، مبينا انه "سيتم مفاتحة وزارة المالية بشان ذلك ونتظر الرد على كافة تساولاتنا".

واشار الكعبي الى ان "هناك شبهات تستدعينا الى التحقيق بالموضوع"، مؤكدا انه "سنطلع الشعب على جميع النتائج سواء كانت سلبا او ايجابا".

يذكر ان مديونية العراق بلغت إلى ما يقارب 120 مليار دولار في عام 2003، قبل أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدين فقط دون أي فوائد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.



وفي عام 2014، تعرض العراق إلى أزمة مالية مع خروج ثلث مساحته عن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، مما جعله يلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، لسد العجز في موازنته المالية وتغطية تكاليف الحرب.