مسابح وفواكه مثلجة للحيوانات في حديقة الزوراء ببغداد

وذكر تقرير لوكالة رويترز ان "حراس الحيوانات في حديقة الزوراء يستخدمون العديد من الوسائل لحمايتها مع وصول درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية، خاصة الأسود والنمور والدببة".

وأكدت الطبيبة البيطرية ناهد فاضل ان "البرنامج اليومي المعتاد لمساعدة الحيوانات على مواجهة الحر يشمل رش أجسامها بالماء البارد".



وأضافت أنه "بعد رش الماء على الحيوانات يتم نقلها إلى مكان بارد لتجنب تعرضها لأشعة الشمس الحارقة، كما تقدم الحديقة للحيوانات فواكه مجمدة وتسمح لها بنزول المسبح".

من جانبه أشار الطبيب وسيم صريح إلى ان "الحيوانات ذات المناعة الضعيفة في الحديقة وتتأثر بالجو الحار"، مؤكدا "عدم وجود أي خسائر حتى الآن".

يذكر ان حديقة الزوراء تقع في جانب الكرخ من بغداد وقد كان موقعه في السابق معسكر للجيش العراقي السابق حتى تمت احالته إلى الاستثمار ليصبح منتزها، وتوجد فيه مدينة ألعاب وبرج مرتفع فضلا عن حديقة الحيوانات التي تضررت بشدة أثناء دخول القوات الاميركية للعراق في 2003 خصوصا بعد اجتياح دبابات أميركية لها بهدف تدمير تمثال كان منتصبا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قرب الحديقة، كما فقدت عددا كبيرا من حيواناتها.

