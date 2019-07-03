المسابقات تعلن موعد مباراة كلاسيكو الصقور والنوارس

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، عن موعد مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء ضمن الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "لجنة المسابقات، تقرر إقامة مباراة القوة الجوية والزوراء ضمن الدوري الممتاز لحساب الجولة السادسة عشرة في ملعب الشعب يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثامنة مساءً".



تجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثالث بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقى الفريقان بنصف نهائي بطولة الكأس وانتهت لصالح النوارس 4-1، فيما انتهت مواجهة الذهاب بالدوري الممتاز بفوز الصقور 1-0.