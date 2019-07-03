منصة صينية جديدة قد تطيح بفيسبوك!

وفي الوقت الأخير كشف احصاء عن قائمة تضم أهم منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأكثرها تنزيلا على الهواتف الذكية خلال شهر أيار الفائت في مختلف الدول. وهنا كانت المفاجأة... اذ ان ثمة تطبيق جديد يتفوق على موقع فيسبوك أو ينافسه في الترتيب على القائمة.وفي التفاصيل، فقد احتل موقع فيسبوك المرتبة الاولى على صعيد التنزيلات في جميع أنحاء العالم اذ سجل نسبة 60.6 مليون عملية تثبيت خلال شهر أيار 2019، بينما جاء تطبيق تيك توك (TikTok) ليحل في المرتبة الثانية تماما بعد فيسبوك، حيث سجل حوالي 56 مليون عملية تثبيت خلال هذا الشهر. وحلّ تطبيق سناب شات في المرتبة الثالثة بعد هذين التطبيقين.

وفي سياق متصل، فقد تم تصنيف ايضا أكثر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي التي تم تنزيلها على متجر "آب ستور" تحديداً خلال شهر ايار في مختلف دول العالم. فاحتل تطبيق سناب شات المرتبة الاولى، تلاه تيك توك، ثم انستغرام.



أما بالنسبة لأكثر التطبيقات تنزيلا من متجر غوغل بلاي ستور، فقد جاء فيسبوك في المرتبة الاولى، بعده تيك توك، ثم سناب شات.

واللافت أن تطبيق تيك توك حافظ على المرتبة الثانية في جميع التصنيفات وتفوق على فيسبوك في بعض الأحيان. ومع ذلك، يستمر في تحقيق رواجاً وانتشاراً واسعا في صفوف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اذ يشهد أسرع نموّ في العالم رغم أنه لا يزال جديداً نوعا ما مقارنة مع باقي التطبيقات. اذ تم اصداره في العام 2016، وتم اطلاقه في متاجر التطبيقات عام 2017.

وتجدر الاشارة الى ان بايتدانس ByteDance هي الشركة الأم لتطبيق الفيديو القصير TikTok ، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب. وتعد ByteDance الآن الشركة الأكثر قيمة بين الشركات الناشئة في العالم والتي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. الى ذلك، فنحن نشهد صعود جيل جديد من شركات التكنولوجيا الصينية التي تحقق النجاحات عالميا وليس فقط في الصين، لا سيما وانها تنافس شركات عالمية رائدة بقيت في الصدارة لسنوات عدة.

يذكر أن ByteDance قامت بخطوة ذكية من خلال استملاك تطبيق الكاريوكي Musical.ly في نوفمبر 2017 ، وذلك عندما وصل التطبيق الى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا. ثم دمجت الشركة Musical.ly في تطبيق TikTok الخاص بها في آب 2018.

تيك توك تطبيق صيني لمشاركة مقاطع الفيديو الموسيقية. وأصبح في الوقت الأخير المنصة الإجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي. وقد وصل مستخدمو التطبيق إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا أي 500 مليون مستخدم نشط شهريا، خلال دراسة أعدت في حزيران عام 2018 .