مصادر أمنية تونسية ترجح ارتباط "السميري" بتنظيمات إرهابية ليبية

كشفت مصادر أمنية تونسية، الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه بحزام ناسف خلال مطارته بالعاصمة، فجر اليوم، يرتبط بالخلية المنفذة للعمليتين الإرهابيتين، الخميس الماضي، مرجحة وجود علاقة بينه وتنظيمات ليبية.



وفجر الإرهابي الهارب من السلطات التونسية أيمن السميري نفسه بحزام ناسف في "حي الانطلاقة"، خلال مطاردة أمنية له، فجر الأربعاء، دون وقوع أي إصابات بشرية.

ونفذت مجموعة إرهابية، الخميس الماضي، عمليتين إرهابيتين في كل من الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة ومنطقة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وأكدت المصادر التونسية لـ"العين الإخبارية"، أن خلايا إرهابية تعمل حالياً على زعزعة استقرار البلاد، عبر استقطاب عشرات الشبان، دون سن الثلاثين، مرجحة ارتباطها بتنظيمات إرهابية في ليبيا.

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ويعمل الأمن التونسي على تفكيك هذه الخلايا، التي تمثل تهديدا يوميا للسياحة التونسية، كما قد تعصف بالموعد الانتخابي المقرر تنظيمه بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وفقاً للمصادر نفسها.

وأسفرت عمليتا يوم الخميس الماضي عن مقتل رجل أمن وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

كانت وزارة الداخلية التونسية، قد رفعت منشوراً قبل يومين يقضي بالبحث عن الإرهابي السميري، بعد سلسلة توقيف لعددٍ من المشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية.

وأعلنت السلطات التونسية، الجمعة الماضية، اعتقال 25 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في حملة مداهمة أمنية شنتها بعد تفجيرين إرهابيين استهدفا وسط العاصمة الخميس.