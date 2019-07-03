الاتحاد البرلماني العربي يدين هجوم الحوثي على مطار أبها

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة، الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مطار أبها الدولي.

وأكد رئيس الاتحاد، في بيان، الأربعاء، أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا فاضحا للمثل والقيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة وملموسة لمنع تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه ومحاربة فكره عبر تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الساعين لعرقلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وجدد الطراونة التأكيد على موقف الاتحاد البرلماني العربي الثابت والداعم لجهود المملكة ومساعيها الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، ولجميع الخطوات التي تحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها، وأمن وسلامة مواطنيها.

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وأعرب عن ثقة الاتحاد بحكمة قيادة المملكة العربية السعودية وقدرتها على الوقوف بثبات وعزيمة في وجه مختلف أشكال الإرهاب.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص منهم شخص من الجنسية الهندية جراء سقوط طائرة دون طيار على المواقف الخارجية بمطار أبها الدولي.

وهذا هو ثالث هجوم إرهابي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها الإقليمي، جنوبي السعودية، في أقل من شهر.

وأسفرت الهجمات الثلاث التي قوبلت بتنديد إقليمي ودولي واسعين عن مقتل شخص سوري الجنسية وإصابة أكثر من 50 بينهم نساء وأطفال.