انتخاب الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي

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وكالاتالأربعاء 2019/7/3 03:16 مساء بتوقيت أبوظبي
الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي
أعلن أنطونيو تاجاني فوز الإيطالي ديفيد ساسولي، بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، الأربعاء، في انتخابات تمهد الطريق أمام موافقة المجلس على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.
وقال تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته، إن الصحفي السابق البالغ من العمر 63 عاما حصل على 345 صوتا في الدورة الثانية من التصويت، وهي الغالبية المطلقة من الأصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورج.
وتستمر رئاسه ساسولي للبرلمان الأوروبي، عامين ونصف العام، مستكملا جولة تعيينات المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي والتي شهدت أمس الثلاثاء اختيار مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وأورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.
وستحتاج دير لاين إلى موافقة أغلبية مطلقة في البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 نائبا لتأكيد تعيينها في المنصب.. ومن المقرر إجراء التصويت في غضون أسبوعين.
وقال مسؤول في مجموعة حزب الشعب الأوروبي المنتمية ليمين الوسط، وهي أكبر فصيل في البرلمان، إن الوزيرة ستذهب إلى البرلمان، ومقره مدينة ستراسبورج الفرنسية، بعد ظهر اليوم للمشاركة في جلسة تبدأ الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
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