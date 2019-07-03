حقيقة وفاة ’’محمود عزت‘‘ نائب مرشد الإخوان

كتب: ضياء السقا

ترددت أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان "الإرهابية"، والهارب من مصر بعد أحداث رابعة، في أحد مستشفيات تركيا.

ونفت مصادر مطلعة لروسيا اليوم، نبأ وفاة نائب المرشد العام للجماعة، المتهم بالتورط بقضايا تتعلق بقلب نظام الحكم والإرهاب.

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وأكدت المصادر أن "إطلاق مثل تلك الشائعات بين الحين والآخر عن وفاة أوانتقال قيادات من الصف الأول للجماعة بحجم محمود عزت من مكان إلى آخر مقصود في حد ذاته، والهدف منه تشتيت الجهود وصرف الأنظار عن تحركات أخرى على الأرض من قبل التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الذي أصابه ارتباك واضح عقب وفاة محمد مرسي وتفجرت الخلافات بين أجنحته وظهرت إلى العلن أكثر من ذي قبل".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الأجهزة المعنية بتعقب نشاط جماعة الإخوان المحظورة تحلل وترصد أي معلومات حقيقية عن القيادات الهاربة والمطلوبة في قضايا إرهابية وعنف وتحريض، ومنهم بالطبع محمود عزت المتورط في عدة قضايا".