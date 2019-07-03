تحذير عاجل من السفارة السعودية في تركيا

كتب: ضياء السقا

أصدرت السفارة السعودية في تركيا، بيانا، تحذر فيه مواطنينها، من حوادث النشل والسرقة المنتشرة في بعض المناطق.

وقال البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على تويتر: "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية فى بعض المناطق فى تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في اسطنبول في حالات الطوارئ".