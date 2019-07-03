فى ذكرى 3 يوليو..محمود عزت حرض الإخوان للاعتصام فى رابعة وهرب خارج البلاد

كتب أمين صالح

بالتزامن مع ذكرى 3 يوليو ، يعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان واحدا من أهم 3 قيادات أشعلوا النار خلال ثورة 30 يونيو وحرضوا شباب الجماعة على العنف والاعتصام فى ميدانى رابعة والنهضة، إلى جانب كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان الموجود داخل السجن حاليا وخيرت الشاطر رجل الجماعة القوى حينذاك والموجود فى محبسه أيضا.

وخلال الفترة الأخيرة شائعات كثيرة طاردت محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، لعل أبرزها ما تردد عن وفاته حيث كتبت الكاتبة الكويتية فجر السعيد على صفحتها أمس الثلاثاء خبرا عن...