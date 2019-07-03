بكاء وشكاوي من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

دخلت بعض الطالبات فى حالة بكاء بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة.

وأكدت الطالبة أمنية بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن مستوى الامتحان مرتفع فى مستوى الطالب المتفوق، قائلة: جاوبت عن جميع الأسئلة ولكن مش متأكدة من الإجابات الصحيحة بنسبة 90%.

وتابعت الطالبة: الأسئلة صعبة وغير مباشرة وأكثر من نصف الأسئلة صعبة وليست متوسطة السهولة، موضحة أن الأسئلة الاختيار من متعدد أصعب من المقالية، مطالبة بمراعاة الطلبة فى تقدير الدرجات.

واتفقت الطالبة نيرة عبد الكريم مع زميلاتها...