فرع المعلومات اوقف أربعة اشخاص في وطى مشمش لحيازتهم مخدرات

أوقفت دورية من ​فرع المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ في وطى مشمش في أعالي عكار، م. ط وخ. خ وك. ح وخ. ع لحيازتهم ​مخدرات​ و​حشيشة الكيف​.

وتم تسليمهم جميعا مع المضبوطات الى فصيلة درك مشمش في قوى الامن الداخلي مع المضبوطات لمتابعة التحقيقات.