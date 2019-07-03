فرع المعلومات اوقف أربعة اشخاص في وطى مشمش لحيازتهم مخدرات

أوقفت دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في وطى مشمش في أعالي عكار، م. ط وخ. خ وك. ح وخ. ع لحيازتهم مخدرات وحشيشة الكيف.
وتم تسليمهم جميعا مع المضبوطات الى فصيلة درك مشمش في قوى الامن الداخلي مع المضبوطات لمتابعة التحقيقات.
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