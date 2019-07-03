الحريري التقت محافظ الجنوب وقائد منطقة الجنوب في قوى الامن ورئيس بلدية صيدا

عقد في مجدليون الاجتماع الدوري بين رئيسة "كتلة المستقبل النيابية" النائبة بهية الحريري ومحافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، في حضور المنسق العام لتيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود.
وتداول المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد وفي شؤون مدينة صيدا والجوار على الصعد الأمنية والحياتية والتنموية.
وكانت الحريري استقبلت في مجدليون المدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد نواف الحسن.
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