قائد القطاع الغربي لليونيفيل التقى سيدات التعاونية الزراعية النسائية في جناتا- صور

جال قائد القطاع الغربي في "​اليونيفيل​" الجنرال ​برونو بيشوتا​ ورئيس بلدية جناتا في ​قضاء صور​ البروفسور ​عبد المطلب الحسيني​، في المختبر الخاص بالتعاونية الزراعية النسائية، واطّلع من السيدات على الأنشطة الّتي يقمن بها وكيفيّة تحضير المنتوجات البلدية وأهميّة التسويق على الصعيد المحلي.

وتأتي جولة بيشوتا خلال زيارته مقرّ بلدية جناتا في قضاء صور، حيث التقى الحسيني، ضمن إطار اللقاءات الّتي تهدف الى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والسلطات المحلية وإلى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وأعرب بيشوتا عن "سعادته بالنشاطات الّتي يقمن السيدات بها في جناتا وقرى الجوار، وهنّ مثال للقدوة وللقوّة والثبات والشجاعة"، مؤكّدًا "التزام قيادة القطاع الغربي بتقديم الدعم اللازم والتشجيع للتعاونيات النسائية في بناء القدرات لتعزيز تقنيات التسويق، وتعلّم مهارات جديدة".

من جهته، أشاد الحسيني بـ"الدور الريادي للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الاستقرار في ​الجنوب​، والسهر على راحة المواطنين وأمنهم".