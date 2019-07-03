المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة: لتأمين بيئة آمنة للعاملين اللبنانيين على الأراضي الكازاخية

اعرب المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة عن ارتياحه لعودة اللبنانيين العاملين في كازاخستان إلى لبنان وشكر الحكومتين اللبنانية والكازاخية لمساهمتهما في تهدئة الأوضاع وفي الحفاظ على سلامة اللبنانيين وعلى عودتهم المؤقتة إلى لبنان.
وأمل المنتدى في بيان، من الجهات المعنية في الدولتين لبنان وكازاخستان متابعة الجهود لتأمين بيئة آمنة للعاملين اللبنانيين على الأراضي الكازاخية ويدعو كل من يعنيه الأمر إلى الحفاظ على القوانين واحترام العادات والتقاليد الوطنية واحترام حقوق العاملين الأجانب.
اضاف البيان "إن المنتدى اللبناني الذي يتابع الموضوع مع الأجهزة المعنية وخاصة مع الهيئة العليا للإغاثة، وأمل أن تنتهي هذه المحنة وأن لا تتكرر بالأسباب والأفعال".
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