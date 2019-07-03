ابراهيم تطرق مع طربيه لانعكاس التطورات السياسية على القطاع المصرفي والأوضاع الإقتصادية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه والأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، وجرى البحث في انعكاس التطورات السياسية الراهنة على القطاع المصرفي والأوضاع الإقتصادية بشكل عام. وكانت مناسبة هنأ خلالها اللواء ابراهيم الدكتور طربيه على نيله الوسام الذهبي للشخصية المصرفية العربية لعام 2019.
كما التقى اللواء ابراهيم الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي وعرض معه الأوضاع العامة في الدول العربية لا سيما التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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