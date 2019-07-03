ابراهيم تطرق مع طربيه لانعكاس التطورات السياسية على القطاع المصرفي والأوضاع الإقتصادية

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور ​جوزيف طربيه​ والأمين العام ل​إتحاد المصارف العربية​ والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، وجرى البحث في انعكاس التطورات السياسية الراهنة على ​القطاع المصرفي​ والأوضاع الإقتصادية بشكل عام. وكانت مناسبة هنأ خلالها اللواء ابراهيم الدكتور طربيه على نيله الوسام الذهبي للشخصية المصرفية العربية لعام 2019.

كما التقى اللواء ابراهيم الأمين العام المساعد بجامعة ​الدول العربية​ رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي وعرض معه الأوضاع العامة في الدول العربية لا سيما التطورات المتعلقة ب​القضية الفلسطينية​.