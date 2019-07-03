الحريري استقبل مديرة منظمة الهجرة لمنطقة الشرق وشمال افريقيا

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة ​الشرق الاوسط​ وشمال افريقيا ​كارميلا غودو​ في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وتناول البحث ملف ​اللاجئين السوريين​ في ​لبنان​. وعرضت غودو للحريري خطة المنظمة التي قضت بنقل مئة ألف لاجئ من لبنان الى دول أخرى منها كندا وأوستراليا ودول أوروبية أخرى بين 2011 و2019 ومساعدتهم في بدء حياة جديدة، وهو ما يشكل خطوة بارزة واساسية في اطار اعادة توزيع اللاجئين السوريين في لبنان والذين فروا من بلادهم بعد اندلاع الازمة فيها.

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