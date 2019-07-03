كركي يدعو الحكومات العربية إلى تبنّي استراتيجية وطنية محددة

اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي أعمال الندوة القومية حول " أرضية الحماية الاجتماعية " التي رعاها وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في فندق فور بوينتس شيراتون فردان – بيروت، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في عدد من ​الدول العربية​ ( المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، الجمهورية الموريتانية ).

وقد تضمّن اليوم الثالث جلستيّ عمل، تمحورت الأولى حول تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في ​الاقتصاد​ غير المنظّم والعاطلين عن العمل ترأسها مدير الانشطة في الجمعية السيد محمد خليفة . أمّا الجلسة الثانية فترأسها رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، وخصّصت لمناقشة التقرير الختامي والتوصيات، دعا فيها كركي الحكومات العربية إلى تبنّي استراتيجية وطنية محددة لإرساء أرضية للحماية الاجتماعية.