تم انتخاب الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي، خلفا للإيطالي أنطونيو تاجاني الذي ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني، وذلك غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفاز الاشتراكي الديموقراطي الإيطالي ديفيد ساسولي النائب الأوروبي منذ عشر سنوات على 3 مرشحين هم المدافعة عن البيئة الألمانية سكا كيلر، والإسبانية سيرا ريغو التي تنتمي إلى كتلة اليسار المتطرف، والمحافظ التشيكي يان زاهراديل.
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