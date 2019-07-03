أعلنت كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – مركز أبحاث علم الأعصاب عن بدء قبول طلبات التسجيل للعام الجامعي 2019 – 2020 في الاختصاصات التالية:
Master 1 Neuroscience – Neuropsychology – Neuroimaging
Master 2 Neuroscience – Neuropsychology – Neuroimaging
يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من الثلاثاء 9 أيلول 2019 ولغاية الأربعاء 25 أيلول 2019 في كلية العلوم الطبية – مركز أبحاث علم الأعصاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
المستندات المطلوبة: طلب الترشيح، رسالة خطية يظهر فيها المرشح مبررات الاختيار، السيرة الذاتية للمرشح، صورتان شمسيتان مُصدّقتان، إخراج قيد إفرادي أصلي (صلاحيته لا تتجاوز 3 أشهر)، إفادة مفصلة بعلامات كافة سنوات الشهادة المُنجزة، صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها، صورة مصدقة عن إفادة الإنهاء ومعادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة اللبنانبة: تحديد موعد بدء قبول طلبات التسجيل في كلية العلوم الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.