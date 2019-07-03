الجامعة اللبنانبة: تحديد موعد بدء قبول طلبات التسجيل في كلية العلوم الطبية

أعلنت كلية ​العلوم​ الطبية في ​الجامعة اللبنانية​ – مركز أبحاث علم الأعصاب عن بدء قبول طلبات التسجيل للعام الجامعي 2019 – 2020 في الاختصاصات التالية:

Master 1 Neuroscience – Neuropsychology – Neuroimaging

Master 2 Neuroscience – Neuropsychology – Neuroimaging

يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من الثلاثاء 9 أيلول 2019 ولغاية الأربعاء 25 أيلول 2019 في كلية العلوم الطبية – مركز أبحاث علم الأعصاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

المستندات المطلوبة: طلب الترشيح، رسالة خطية يظهر فيها المرشح مبررات الاختيار، السيرة الذاتية للمرشح، صورتان شمسيتان مُصدّقتان، إخراج قيد إفرادي أصلي (صلاحيته لا تتجاوز 3 أشهر)، إفادة مفصلة بعلامات كافة سنوات الشهادة المُنجزة، صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها، صورة مصدقة عن إفادة الإنهاء ومعادلة الشهادات الصادرة من ​الجامعات​ الأخرى.