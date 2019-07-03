رئاسة نيجيريا أكدت أنها ستوقع اتفاق التبادل الحر في إفريقيا

أعلنت الرئاسة في ​نيجيريا​ "أنّها ستوقّع اتفاق "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" في نيامي ب​النيجر​ خلال قمة الاتحاد الإفريقي" نهاية الأسبوع الحالي.

وأكّدت في بيان، أنّ "نيجيريا ستوقّع الاتفاق بعد استشارة متخصّصين محليّين"، موضحةً أنّ "الأولويّة تبقى لإجراء مفاوضات لتقديم ضمانات لمكافحة التهريب والواردات الهائلة الّتي تهدّد قطاعنا الصناعي".

من جهته، أعرب مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون التجارة والصناعة ألبرت موشانغا عن سعادته بهذا "التأكيد الرسمي"، موضحًا أنّ "هذا تطوّر إيجابي ومهم".

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد سنوات من رفض نيجيريا القاطع الانضمام إلى هذه المنطقة.