أعلنت الرئاسة في نيجيريا "أنّها ستوقّع اتفاق "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" في نيامي بالنيجر خلال قمة الاتحاد الإفريقي" نهاية الأسبوع الحالي.
وأكّدت في بيان، أنّ "نيجيريا ستوقّع الاتفاق بعد استشارة متخصّصين محليّين"، موضحةً أنّ "الأولويّة تبقى لإجراء مفاوضات لتقديم ضمانات لمكافحة التهريب والواردات الهائلة الّتي تهدّد قطاعنا الصناعي".
من جهته، أعرب مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون التجارة والصناعة ألبرت موشانغا عن سعادته بهذا "التأكيد الرسمي"، موضحًا أنّ "هذا تطوّر إيجابي ومهم".
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد سنوات من رفض نيجيريا القاطع الانضمام إلى هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة نيجيريا أكدت أنها ستوقع اتفاق التبادل الحر في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.