الاتحاد الأوروبي دان "الهجوم المروع" على مركز للمهاجرين في ليبيا

دان الاتحاد الأوروبي "الهجوم المروّع" على مركز للمهاجرين في ليبيا.
وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًّا، "مقتل حوالى 40 مهاجرًا في غارة جوية استهدفت مركزًا لاحتجازهم في تاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس".
وأكّد المتحدّث باسم طواقم الإسعاف أسامة علي، لوكالة "فرانس برس"، "إصابة 70 مهاجرًا أيضًا بجروح وفق حصيلة أولية"، لافتًا إلى أنّ "120 مهاجرً كانوا داخل العنبر الّذي أُصيب إصابة مباشرة في الغارة".
ودانت الحكومة "بأشدّ العبارات الجريمة البشعة"، واتّهمت "الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) باستهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء". وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا القصف الّذي طال مركز الإيواء كان متعمّدًا ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق".
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