باسيل عرض مع سفيري فرنسا والصين للأوضاع والعلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية جبران باسيل مع السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، بالأوضاع والتطورات في المنطقة.
كما التقى سفير الصين لدى لبنان وانغ كي جيا، وبحث معه بالعلاقات الثنائيّة.
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