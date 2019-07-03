وصول وفد من الجامعة العربية إلى السودان لدعم استئناف الحوار

أعلنت "​جامعة الدول العربية​"، أنّ "وفدًا منها وصل إلى العاصمة ​السودان​ية ​الخرطوم​، لتشجيع الجهات السودانيّة على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

وركّزت في بيان، على "أنّها تسعى للعمل على بناء الثقة، من أجل تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقيّة للمرحلة الانتقاليّة".

وكان قد ذكر وسطاء من ​إثيوبيا​ والاتحاد الإفريقي أنّهم دعوا المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى استئناف المفاوضات الأربعاء، من أجل تحديد الخطوط العريضة للعمليّة الانتقاليّة.

وكان قد شارك عشرات الآلاف الأحد في تظاهرات في أرجاء السودان لمطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة. ودعا قادة الاحتجاج أيضًا إلى "حركة عصيان مدني واسعة في 14 تموز الحالي".