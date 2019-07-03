العثور على مئتي جثة على الأقل في مقبرة جماعية في الرقة السورية

كشف مسؤول فريق الاستجابة الأولية في ​الرقة​، ياسر الخميس، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "فريقًا متخصّصًا في شمال ​سوريا​ عثر على مئتي جثة على الأقل، يُعتقد أنّ بينها ضحايا إعدامات تنظيم "داعش"، داخل مقبرة جماعيّة جديدة في ​مدينة الرقة​".

وأوضح أنّ "المقبرة تضمّ عشرات الحفر وفي كلّ منها خمس جثث"، لافتًا إلى أنّه "عُثر على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان التنظيم يجبر رهائنه على ارتدائه". وركّز على أنّه "يُعتقد أنّ الرجال الخمسة قُتلوا رميًا بالرصاص في الرأس، ووُجدوا مكبلي الأيدي".

ورجّح الخميس أن "يكونوا قد قتلوا قبل أكثر من عامين".

وبدأ الفريق العمل في المقبرة بعد العثور عليها قبل شهر في جنوب مدينة الرقة، الّتي كانت تعد ّالمعقل الأبرز لـ"داعش" في سوريا.