خارجية روسيا: لا توجد مواعيد محددة لقمة روسيا تركيا وإيران بشأن سوريا

أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي فيرشينين​، أنه لا توجد مواعيد محددة لقمة ​روسيا​، ​تركيا​ و​إيران​ بشأن ​سوريا​، مشيرا الى أنه "لا يوجد لدينا مقترحات محددة، لكن الدور لتركيا، وكلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل بطبيعة الحال، نظراً إلى تطور الوضع".

وعن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قال فيرشينين إنها على وشك الانتهاء ويبقى الاتفاق على القليل من التفاصيل، موضحا "أننا على استعداد لتبدأ اللجنة الدستورية العمل في أقرب وقت ممكن. من المهم الاتفاق على التفاصيل المتبقية، نحن بالفعل قريبون".