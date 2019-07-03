داخلية تونس: الإرهابي الذي فجر نفسه أمس كان العقل المدبر لاعتداءي الخميس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ "الإرهابي الّذي فجّر نفسه ليل أمس، كان العقل المدبر للاعتداءين الّذي وقعا يوم الخميس الماضي".
وكانت قد ذكرت الوزارة في وقت سابق، أنّ "على اثر عمليّة مطاردة مطوّلة للعنصر الإرهابي الفار "أيمن السميري"، تمّت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسّة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، في حي الإنطلاقة بالعاصمة".
وأوضحت أنّ "أثناء إطلاق النار عليه، عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتمّ تسجيل أية خسائر بشرية"، مؤكّدةً أنّ "لا صحّة للشائعات الّتي يتمّ تداولها بخصوص وجود إمرأة كانت ترافقه أو ارتدائه لزي نسائي".
وفي 27 حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنّ "شخصًا أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول في العاصمة تونس، ولم تتسبّب العملية إلّا بوقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عوني أمني وثلاثة مدنيّين، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبيّنت أنّ "شخصًا آخر أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، ما أدّى إلى إصابة أربع أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن".
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