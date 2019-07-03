شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يطالب بدراسة انتهاكات دور الرعاية ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة بشأن الانتهاكات التى تتم ضد الأطفال فى بعض دور الرعاية، وأثر ذلك على سلوكيات الأطفال ونتائج هذه الواقعة على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص.

وأوضح نصر الدين، أن هناك عدد من الانتهاكات التى تُمارس ضد الأطفال، مما يؤثر على سلوكياتهم ويترك انطباعات سيئة لديهم، مطالبا برفع الوعى لدى العاملين فى هذه الدور لمنع الظاهرة من الانتشار، بالإضافة لعمل دورات تأهيلية لهم للحفاظ على سلامة الأطفال.

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وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة الظاهرة للوقوف على أبعادها والأسباب التى أدت إليها وآليات معالجتها من جذورها، مؤكدا أن قانون الطفل فى حاجة ماسة لإعادة نظر ليتناسب مع الوقت الراهن لمنع هذه الممارسات، خاصة وأن التعديل الذى تم على القانون الحالى نظرا لتغيرات الظروف الراهنة لم يلبى الغرض الذى تم تعديل القانون من أجله.