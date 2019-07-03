فيديو.. سكينة فؤاد تذكر المصريين برصيد الوحدة وعدم الانقسام فى اجتماع 3 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد فى اجتماع خارطة الطريق فى 3 يوليو 2013 ،حيث ألقت كلمة دعت فيها إلى وحدة المصريين، وأكدت أن حجم الألم لدى الملايين من أبناء الشعب المصرى الذين نزلوا إلى الشوارع والميادين قد تجاوز كل أرصدة الصبر، وأشارت إلى أن الإجراءات التى تم اعتمادها خلال الاجتماع لا تقصى أحد وتذكر المصريين برصيد الوحدة وعدم الانقسام.

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