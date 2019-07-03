شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه للنيجر لرئاسة ااجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، وزير الخارجية سامح شكرى، متوجها إلى نيامي عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقى، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019؛ حيث سيترأس اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 4 و 5 يوليو الجاري، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.

يترأس وزير الخارجية جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقى، والتى من المقرر أن تناقش عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.

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ومن المُنتظر أيضاً أن يجري الوزير "شكري" مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.