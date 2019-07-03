عمليات تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

ترأس الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الخمس، والتي بدأت أعمالها في السابعة صباحا بالتواصل مع مديري الإدارات التعليمية ووكلائهم عبر شبكة سكايب.

وأشار "التداوي"، إلى أن غرفة العمليات لم تسجل شكاوى منذ بداية الامتحانات، وحتى اليوم الأربعاء، عقب انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، مؤكداً أن استخدام برنامج "سكايب" كان له الأثر البالغ فى المتابعة اللحظية والوقتية ورصد أى مشكلات، والعمل السريع على حلها، حيث أن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار اليوم.

وأكد التداوي، أنه جرى التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الأمن، لتوفير الحراسة الكاملة للجان الامتحانات ونقل أوراق الأسئلة، كما أن هناك تنسيقا مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات.