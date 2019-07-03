بعد قليل.. اجتماع لجنة تطبيق قانون منع تدوال الدواجن الحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المشاركة في اجتماعات تطبيق قانون منع تدوال الدواجن الحية بحضور جميع ممثلي الوزرات المعنية بتطبيق القانون.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرا، اجتماع الـ7 وزرات المعنية بتنفيذ تطبيق آليات قانون الدواجن الحية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة دائمًا ما تحضتن الاجتماعات بصفتها الجهة المنوط بها تطبيق القانون.

وأضاف السيد، لمصراوي، أنه يتمنى أن يلتزم الجميع بالحضور وأن يتم الاتفاق على طريقة التنفيذ المتعارف عليها من قبل كل وزارة وجهة، لافتًا إلى أن القانون أحد أهم القوانين التي تضمن الحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتحديدا مرض أنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أن بعض الجهات لا تتعامل بجدية من أجل تطبيق القانون، مطالبا رئاسة الوزراء بالتدخل والإسراع في وتيرة التطبيق.