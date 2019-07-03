أول تعليق من التعليم على موعد نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- علاء أحمد:

طالب خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، بعدم الضغط على الوزارة بالسؤال على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة؛ للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

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وأوضح عبدالحكم، أن اللجان والمراقبة لا تزال تجري أعمال التصحيح، ويبقى أمامها أعمال المراجعة ورصد الدرجات، ولم تحدد الوزارة لكنترولات الثانوية العامة موعدا للانتهاء من النتيجة حتى لا تضغط على العاملين، حرصا على أن تسير أعمال التصحيح والمراجعة بهدوء ويحصل كل طالب على حقه.

وقال عبدالحكم إن الوزارة يمكن أن تعلن الموعد المتوقع لنتيجة الثانوية العامة، نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩، اليوم الأربعاء، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".