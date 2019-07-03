ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكن المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، والنقيب كريم خضر، معاون المباحث، من ضبط 4 أشخاص، مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، عامل "نجل الأول"، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، عامل مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية، حال قيامهم بأعمال حفر داخل عقار محل سكن المتهم الأول ملكه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 متر، أدوات تنقيب عبارة عن دلو، منشار كهربائى، بكرة حديدية، حبل.
وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء إيهاب الحفناوي نائب المدير العام، إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم تحرير المحضر اللازم وأحاله الرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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