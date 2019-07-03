النائب العام السعودي: التعاون بين العرب حائط الصد لمواجهة الإرهاب

قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، إن التعاون بين الدول العربية
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب في مصر، أن هذه الجمعية تؤكد التقارب والتآخي بين الدول العربية، وتفسح المجال أمام الاجتماعات في التعاون القضائي وتبادل الخبرات في المجالات القضائية.
وأشار إلى أن العلاقات بين السعودية
وتابع الشيخ سعود المعجب، أن التعاون بين الدول العربية
وانطلق في مصر صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب برئاسة المستشار نبيل صادق، الذي أكد في كلمته على ضرورة التعاون القضائي بين الدول العربية.
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