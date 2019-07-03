إريتريا تدعم جهود المجلس العسكري الانتقالي لحل الأزمة في السودان

أكدت إريتريا دعمها لجهود المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحل الأزمة الدائرة بين المجلس وقوى المعارضة المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، مشددة على ضرورة حل الأزمة في إطار داخلي.
واستعرض بيان للمجلس العسكري السوداني زيارة نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى إريتريا، حيث عاد من هناك اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن "الرئيس [الإريتري أسياس] أفورقي أكد دعم بلاده للمجهودات التي يقومبها المجلس العسكري الانتقالي وللشعب السوداني لإيجاد حل للمشكل السوداني في هذه المرحلة التي يمر بها السودان، كما أكد أهمية أن يكون الحل السياسي في السودان حلاً داخليا"، وذلك بحسب وزارة الإعلام الإريترية.
وتعد زيارة حميدتي لإريتريا الثانية من نوعها لمسؤول سوداني منذ عزل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير في أبريل حيث زارها رئيس
وكان التوتر السياسي والعسكري بين السودان وإريتريا قد بلغ حد إعلان الخرطوم إغلاق حدودها مع إريتريا مطلع عام 2018.
وعاد حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأربعاء، إلى السودان بعد زيارة رسمية لدولة إريتريا تلبية لدعوة الرئيس أفورقي، وذلك بحسب وكالة "سونا" السودانية.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن جمال عمر رئيس اللجنة الأمنية واللواء ركن إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية والفريق محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
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