"ماغنوليا" مدفع روسي جديد عُرض في منتدى "آرميا-2019".. ما هي خصائصه

من بين الأسلحة الجديدة التي عرضت في المنتدى العسكري التقني الدولي 2019 المدفع ذاتي الحركة "ماغنوليا"، وقد كشف عن بعض خصائصه خلال المنتدى.

الظهور الأول:

ظهر هذا المدفع للمرة الأولى بـ"الخطأ" في بيرم قبل عدة أشهر، عندما كانوا ينقلونه على مقطورة. ولكن حينها كان مغطى بقطعة قماش مشمع، وفقا لموقع "فيستنيك موردافي".

وفي بداية شهر مايو من العام الجاري، ظهرت صور لمدفع غير معروف مصمم على هيكل مدرعة النقل المجنزرة "دي تي-1إم بي" من سلسلة

"فيتياز". وقد غطى البرج المسلح للمركبة القتالية بقماش مشمع. ولكن افترض الخبراء العسكريون حينها أنه استخدمت في هذا الابتكار المقصورة القتالية الموجودة في المدفعية ذاتية الحركة 2إس31 "فينا". وكانوا على حق.

معلومات عن "ماغنوليا":

تم إنشاء مدفع "ماغنوليا" بمصنع "بورافيستنيك" وهو مصمم من أجل تنفيذ مهام إطلاق النار على أهداف مختلفة، من عناصر الأسلحة الدقيقة إلى التحصينات الميدانية والقوى العاملة

والمركبات المدرعة للعدو.

ويمكن استخدام "ماغنوليا" في وحدات مدفعية الهاون في المناطق الصعبة والمستنقعات والمناطق في أقصى الشمال.

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خصائص المدفع:

مدى إصابة الهدف: المقذوفات شديدة الانفجار 8.5 كم، الذخيرة الموجهة 10 كم، والألغام شديدة الانفجارات 7 كم.

سرعة الإطلاق 10 قذائف في الدقيقة. زوايا التوجيه العمودي 5… + 80 درجة.

الذخيرة- ما لا يقل عن 80 قذيفة. الطاقم- 4 أشخاص.

وزن الهيكل من مدرعة النقل "دي تي-10بي إم" 23.5 طن وسعة حمله 10 طن.

محرك الديزل في-46-5إس بقوة 710 أحصنة، ويسمح بالوصول إلى سرعة 44 كيلومتر في الساعة، والسرعة سباحة إلى 5 كم في الساعة. احتياطي الطاقة- 700 كم.