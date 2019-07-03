استقبل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، صباح اليوم الأربعاء، المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج.
وقال خامنئي إن من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية، فإنه "عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية إنما يمنعونها بسياسة مناهضة .
رئيس منظمة الحج الإيرانية يتوجه للسعودية للتفاوض.
وأضاف "من الأخطاء الكبرى قول البعض غير المبالين بالإسلام لا تقحموا السياسة بالحج، فما معنى
وتابع: "نعم، إن الحج عمل سياسي ألا أن
وأشار إلى أن "مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المسؤولين عن مناطق الحج ومن ضمنها توفير أمن الحجاج ولكن عليهم في ذات الوقت أن لا يضفوا الطابع الأمني على أجواء الحج ويجب احترام الحجاج وصون كرامتهم لأنهم ضيوف الرحمن"، موضحا "على المسؤولين عن الحج (في السعودية) التعامل بأسلوب مناسب مع الحجاج خلال فترة تواجدهم في مكة والمدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.