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إيران تعلن عن إيجاد بدائل لتعويض إيرادات النفط

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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها وجدت بدائل لتعويض أي نقص في إيرادات النفط بالموازنة العامة خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في 21 مارس من العام الجاري.

 

وقال رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن إيران تمتلك مصادر عدة بديلة لإيرادات النفط.

 

وأوضح أن سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية شهد استقرارًا مع

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تبلور السياسية الإيرانية على الصعيد الخارجي.

 

وأضاف أنه بحسب توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين، فإن إيران تمضي نحو تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بالسنة المالية المقبلة.

 

تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الولايات لتشديد عقوباتها ضد إيران.

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