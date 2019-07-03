مقتل 7 أشخاص وفقدان 20 بعد انهيار سد في الهند

أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد نحو 20 آخرين بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في انهيار سد صغير في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وتسببت الأمطار الموسمية في الهند في حدوث فوضى على مدار الأيام الثلاثة الماضية في ماهاراشترا الساحلية، بما في ذلك الحاضرة المالية مومباي، حيث لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في حوادث انهيار جدران ومنازل وغرق وصعق بالكهرباء.

وأدى انهيار سد تيواري في منطقة راتناجيري ليل أمس الثلاثاء، إلى فيضانات في القرى الواقعة في اتجاه مجرى النهر، وجرفت المياه ما لا يقل عن عشرة منازل.

وقال جيريش ماهاجان، وزير الموارد المائية في ماهاراشترا: "تم حتى الآن العثور على سبع جثث وفقد نحو 19 إلى 22 شخصاً على الأقل".

وقال مسؤول الشرطة المحلي فيشال جايكواد إن فريقاً من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث وصل إلى الموقع وساعد الإدارة المحلية والشرطة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أنه "يتم نقل القرويين إلى أماكن أكثر أماناً، والوضع تحت السيطرة ".

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وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية أن سد تيواري، وعمره 15 عاماً، خضع لإصلاحات قبل عام.

وقال ماهاجان إن حكومة ماهاراشترا أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى لمعرفة سبب انهيار السد.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن مومباي ومناطق أخرى في ماهاراشترا الساحلية شهدت الأمطار الأكثر غزارة خلال عقد من الزمان على مدار 24 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء.

وتوقعت الإدارة المزيد من الأمطار في المنطقة في وسط وشرقي الهند مع انتقال الرياح الموسمية في جميع أنحاء البلاد.