كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الروسي يعلن نجاة بعض أفراد طاقم الغواصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بأن بعض أفراد طاقم الغواصة قد نجوا من حريق قاتل باحد غواصات الأبحاث البحرية أسفر عن مقتل 14 بحارًا، لكنه لم يذكر عدد أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم من حريق الاثنين.

وخلال حديثه اليوم الأربعاء في قاعدة سفيرومورسك البحرية بالقطب الشمالي، أثنى على طاقم السفينة للقيام بعمل "بطولي"، قائلا انهم ضحوا بحياتهم لإنقاذ خبير مدني وإنقاذ السفينة بعد اندلاع الحريق.

لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادث. لكن اوضحت وزارة الدفاع انه اختنق البحارة بسبب الأبخرة السامة المنبعثة من الحريق، لكنها لم تحدد عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة في ذلك الوقت. واضافت إن السفينة كانت في مهمة لقياس أعماق البحار في المياه الإقليمية لروسيا في بحر بارنتس.

ذكرت وسائل الإعلام الروسية أنها كانت الغواصة الأكثر سرية في البلاد، وهي عبارة عن سفينة تعمل بالطاقة النووية، صُممت للمهام الحساسة في أعماق كبيرة.

