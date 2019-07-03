كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبانيا: الحزب الاشتراكي الحاكم يفوز بالانتخابات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت النتائج الأولية أن الحزب الاشتراكي الحاكم في ألبانيا فاز باصوات جميع المقاطعات باستثناء منطقتين في الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي والتي قاطعتها المعارضة.

وقد ادعت المعارضة أن نسبة المشاركة المنخفضة - 21.6٪ - تثبت أن انتخابات يوم الأحد كانت غير دستورية وغير قانونية. كما حاول الرئيس إلير ميتا إلغاء الانتخابات، قائلًا إنها ستكون غير ديمقراطية بدون مشاركة معارضة ألبانيا.

لكن أمر رئيس الوزراء إدي راما من الحزب الاشتراكي الحاكم بإجراء انتخابات لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.

