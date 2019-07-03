كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الروسي يصل قاعدة القطب الشمالي العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إلى القاعدة البحرية في القطب الشمالي للإشراف على التحقيق في حريق إحدى غواصات البحث في أعماق البحار للبحرية الروسية.

خلال رحلة الأربعاء إلى سيفيرومورسك، سيلتقي الوزير بأعضاء لجنة التحقيق في الحريق الذي أودى بحياة 14 من أفراد الطاقم، وفقا لوزارة الدفاع.

كما أوضحت الوزارة انه تسببت الأبخرة السامة الناتجة عن الحريق في قتل البحارة، لكنها لم تحدد عدد البحارة الذين كانوا على متن السفينة في ذلك الوقت أو ما إذا كان هناك أي ناجين، مضيفة ان السفينة كانت تقيس أعماق البحار في المياه الإقليمية لروسيا.

لم تذكر الوزارة اسم السفينة، لكن ذكرت وسائل الإعلام الروسية أنها كانت الغواصة الأكثر سرية في البلاد، وهي سفينة تعمل بالطاقة النووية تحمل اسم "لوشاريك" والتي صممت للقيام بمهام حساسة على أعماق كبيرة.

